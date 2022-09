Cayetana Álvarez de Toledo vuelve a rebelarse: se acerca a Vox y carga contra Feijóo

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz de su grupo en el Congreso durante la primera etapa de Pablo Casado, vuelve a disparar con bala. La dirigente, siempre un verso suelto del partido, ha comenzado a estrechar relaciones con Vox y no tiene dudas en atacar a Feijóo por sus últimas decisiones.

No es, sin embargo, la primera vez que Álvarez de Toledo rompe la disciplina de voto. El pasado mes de diciembre, no apoyó a los candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional que el PP había pactado con el PSOE por considerar que no eran el perfil adecuado para el cargo. La dirección del Grupo Popular la sancionó por aquella indisciplina con 500 euros.