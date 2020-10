Álvarez de Toledo critica a Casado por no haber sometido a debate el 'no' a la moción de Vox

“Su discurso, creo, era perfectamente compatible con la abstención que yo defiendo. Lo que no eran compatibles eran otros elementos de su intervención”, ha dicho la exportavoz del PP, quien cree que “la impugnación, ad hominem, de Abascal, ha sido una injusticia y un error”.

Una decisión que no se corresponde con su opinión, según ha explicado horas después en un mensaje colgado en su canal de YouTube , en el que ha explicado que ella se habría abstenido porque lo contrario era “avalar la continuidad de Sánchez en el Gobierno”.

En su discurso, la exportavoz del PP ha criticado que el PP no haya debatido el sentido de su voto. “Yo no pedí la libertad de voto. Lo que reclamé y ejercí y seguiré ejerciendo, es mi libertad expresión”, ha dicho Álvarez de Toledo.

“En este caso, esa deliberación no ha existido”, ha criticado Álvarez de Toledo, quien asegura que “los diputados no son miembros de una secta”. “Libertad y lealtad son compatibles. Deliberación y disciplina son compatibles. La autoridad sobre el voto no otorga al partido el monopolio de la voz”.

Al final de su discurso, Álvarez de Toledo dice que su voz es suya y su voto del partido, “casi siempre”.

Por eso, señala que la dirección del PP “es responsable de la decisión tomada hoy” y que ella habría votado abstención.