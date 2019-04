La sorpresa de los militantes del PP por lo que dijo Álvarez de Toledo sobre Vox

Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del PP por Barcelona al Congreso, participó este viernes en el acto de cierre de campaña de su partido en Madrid.

Y dejó a todos sorprendidos con la frase que dedicó a Vox, el partido de ultraderecha, al que definió así:

“La derecha pata negra... voy a decirles de qué pata cojean: de las dos. Porque en realidad, Vox no es un partido de derechas. No es de esa derecha que representaba Chaves Nogales, ese pequeño burgués liberal aplastado entre dos totalitarismos, ese gran español que sólo tenía como enemigos la crueldad y la estupidez. No, Vox no es exactamente un partido de derechas. De hecho, se parece más a la izquierda”.

Una frase que dejó a todos los presentes, que hasta entonces habían vitoreado su discurso, bastante anonadados.

Hasta tal punto llegó la extrañeza, que la propia Álvarez de Toledo apuntó: “Se ha hecho un silencio raro, ¿no?”.

De modo que la candidata pasó a explicarse: “La izquierda tiene una profunda y demostrada incapacidad para gestionar la realidad cuando trata de aplicar políticas propias. La izquierda sólo acierta cuando plagia. De hecho, es capaz de doctorarse. A Vox le pasa algo parecido. Tiene una marcada afición a la utopía, que siempre distopía, porque actúa contra la realidad”.

Puedes ver el momento en el siguiente vídeo a partir del minuto 56:00.