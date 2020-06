Cayetana y el terror

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Cayetana Álvarez de Toledo.

Ya lo sabéis: si vivís bajo una dictadura militar, no se os ocurra repartir octavillas contrarias al régimen, porque corréis el riesgo de que cincuenta años más tarde eso sea usado por una marquesa para intentar humillar públicamente a vuestros hijos. Lo que hay que hacer bajo un régimen de este tipo es bajar la cabecita y permanecer callados, si no queréis que vuestros hijos se avergüencen de vosotros. Repartir octavillas no es de gente de bien.

Es más, si lo que deseáis no sólo es que vuestros hijos no vivan en la ignominia, sino que además pretendéis que puedan llegar a cargos importantes en la política, deberéis intentar medrar todo lo que se pueda durante la dictadura, mostrando conformismo, complacencia e incluso complicidad activa con el régimen. Es la mejor forma de que vuestros herederos consigan el pedigrí adecuado para ser diputados y senadores de provecho. Un rápido repaso a la composición de las cámaras en la España de las últimas décadas parece confirmar esta idea.