Cayetano Martínez de Irujo le cuenta a Rufián a qué político no soportaba la Duquesa de Alba

En el programa, que se emitirá el próximo domingo por la noche, el aristócrata deja una llamativa confesión que tiene que ver con su madre y con José María Aznar, del que dice Martínez de Irujo, no soportaba.

“No podía con Aznar”, le cuenta al diputado de ERC en el Congreso de los Diputados. “La duquesa de Alba no podía con Aznar”, remarca Rufián para que quede claro.

“No. Pero me da igual decirlo ya porque ya ella no está y no la repercute en nada. Yo creo que es el único presidente del Gobierno que nunca ha estado en el Palacio de Lidia”, explica Martínez de Irujo.