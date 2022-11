Cayetano Martínez de Irujo revela a qué partido ha votado hasta en dos ocasiones

El diputado catalán le ha preguntado al aristócrata que el partido que fundó Albert Rivera le ofreció ir con ellos en las listas, algo que él declinó . “Voté a Ciudadanos un par de veces y me gustaba mucho Rivera hasta que para mí cometió el error político enorme y no me lo dijeron directamente pero sí me insinuaron que si yo hubiese abierto la puerta pues la cosa hubiera avanzado”.

“Yo le decía, pero esto va con Juanma Moreno. A mí me da igual el partido que sea. Ya te he dicho que los extremos no: ni el comunismo ni el fascismo. Ningún extremo, de un lado o de otro. No porque son fracasados. A lo largo de la historia es un fracaso de la sociedad y no se pueden repetir fracasos ya cuando está probadamente fracasado”, ha sentenciado.