Cayetano Martínez de Irujo rompe definitivamente con su familia por la tensa relación con el duque de Alba

La cosa no quedó ahí: traumas familiares, la frialdad de su madre en su infancia, la estricta educación de sus niñeras... Todo salió a la luz con sus memorias. “La cocaína me perturbó por completo y solo quería seducir a las mujeres”, confesó, a la vez que aseguraba que tampoco podía valorarlas “por el miedo” a lo que le ocurrió “con las nannies”.

Todas sus confesiones le han ido alejando cada vez más de su familia, especialmente cuando afirmó que un mes después de morir su madre —el 20 de noviembre de 2014—, su hermano Carlos (el duque de Alba) le “quitó todo: todas las atribuciones que tenía dentro del palacio y dentro de la estructura, me dejó sin sueldo, me dejó en la calle. No tenía ningún ingreso”. Le echó de la Fundación Casa de Alba que gestiona el patrimonio familiar. Según Carlos, la Casa de Alba la forman únicamente él y sus hijos.