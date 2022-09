Cayetano Martínez de Irujo se pronuncia sobre Meghan Markle: los más críticos estarán muy satisfechos

Justo ahí ha entrado Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba, que ha dicho que “lo de Meghan” le parece “lamentable”. “Es que lo de Meghan me parece una hipocresía y es lamentable. Si tú no estás de acuerdo con lo que tienes, te vas, pero si te vas te vas con todas las consecuencias. Lo que no te vas es criticando a todo de la forma que lo ha hecho. Yo es que vi esa entrevista y me pareció lamentable”, ha afirmado rotundo el aristócrata.