Cayetano Martínez de Irujo, sin miramientos contra un líder político: "Es un insulto para el Parlamento"

Cayetano Martínez de Irujo ha concedido una jugosa entrevista a Cristina Pardo para Liarla Pardo, el programa que la periodista tiene los fines de semana en laSexta.

El aristócrata se ha mojado en lo referente a temas políticos y ha criticado sin miramientos a uno de ellos. “Ese no me cae bien”, ha dicho con firmeza del diputado de ERC Gabriel Rufián.

“Cómo lo definiría, pues no sé. ¿Cómo ha llegado este hombre al Parlamento? ¿Cómo ha aparecido un personaje así en el Parlamento?”, se ha preguntado el hijo de la duquesa de Alba.

Martínez de Irujo ha comentado de Rufián que “ahora se ha ido moderando y ha ido mejorando” algo que demuestra, según sus propias palabras, que es “inteligente” porque “ya no hace las tonterías que hacía al principio”.

“El Parlamento no es un circo. Un personaje como Rufián a mí me parece un insulto para el Parlamento y para los españoles. Su forma de actuar, no su persona, no le juzgo a él como persona, no le conozco, pero su forma de actuar, las frases que dice y lo que dice a mí me parece un mal ejemplo”, ha asegurado el aristócrata.

Martínez de Irujo ha señalado también que “el Parlamento es el espejo del pueblo” y ha remarcado que “antes el espejo del pueblo éramos la aristocracia” y que “ya no, eso se acabó”.

También ha tenido una curiosas palabras para el director del CCAES y rostro del Gobierno en la gestión de la pandemia Fernando Simón.

“Me parece gracioso”, ha dicho, sorprendiendo a la presentadora, que ha contestado con un “ah, ¿sí?”. “Me parece gracioso el personaje en sí, parece salido de un cómic. Porque, entre otras cosas, él intenta tener ese tono de que no cambie porque sabe que, diga lo que diga, le van a atacar. Entonces, él intenta mantener la compostura, pero en el fondo yo le noto que cada día llega con emociones diferentes. Debe de ser por toda la información que maneja”.