Cayetano Rivera carga en Twitter contra una líder política

Todo ello horas después de que unos trescientos profesionales de la tauromaquia hayan pedido la dimisión de Díaz durante la primera de las concentraciones convocadas ante las puertas de su ministerio para protestar por la “discriminación” en el reparto de ayudas por la crisis del COVID-19.

Las concentraciones, que continuarán miércoles y jueves, han sido organizadas por la Unión de Picadores y Banderilleros de España (UNPBE) y por la Agrupación Sindical de Mozos de Espadas, con el objetivo de llamar la atención ante lo que consideran una grave situación que atraviesa el sector, al que no se han concedido ningún tipo de compensaciones por el parón del estado de alarma.

Además de cientos de picadores, banderilleros y mozos de espadas, a esta primera concentración también han acudido, entre otros, figuras del toreo como Espartaco, Cayetano, José María Manzanares, Diego Urdiales, Cristina Sánchez, Emilio de Justo, Paco Ureña o Miguel Ángel Perera, además del Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán.

La concentración estaba precedida por varias pancartas en las que se afirmaba “Los toreros somos cultura, no a la discriminación”, “La discriminación es delito, la tauromaquia es cultura” o “La cultura no se censura, señora ministra no discrimine a los toreros”.

Todos los lemas aludían a la reiterada negativa del Servicio Estatal de Empleo a adjudicar a los profesionales del toreo las ayudas económicas que, para paliar los perjucios de parón del COVID, el Gobierno ha destinado a los artistas en espectáculos públicos.