Cayetano Rivera, preocupado por el futuro de los toros que no van a poder defender su vida en la plaza

Cayetano Rivera: "Me gustaría ver a los animalistas en esta situación, tendrán la oportunidad de adoptar a muchos toros"

Pedro Piqueras aprovechó la intervención para preguntarle por el futuro de la tauramaquia en España: ”¿No teme que esta situación unida a este ambiente antitaurino pueda ser una herida de gravedad para el mundo del toro?”. Y Cayetano Rivera fue claro en su mensaje (no), aunque sus palabras fueron algo más liosas.

“Los antitaurinos no son animalistas. Los animalistas que se preocupan por el toro no son antitaurinos, simplemente no les gustan las corridas de toros. En ese sentido estoy tranquilo, confío mucho en nuestro momento y creo que es nuestra obligación para paliar la situación que tenemos, pero el mundo del toro seguirá y así lo espero”.