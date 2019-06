Cazorla revela en 'El Hormiguero' quién fue el único que entró con móvil a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Santi Cazorla ha acudido este miércoles a divertirse a El Hormiguero. A divertirse... y a hablar de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, en la que estuvo invitado igual que Pablo Motos.

Al comienzo de la entrevista, Motos y el futbolista han recordado algunos momentos, entre ellos la ausencia de móviles. “Al principio me sentó mal que me lo quitarán, pero luego me volví a sentir persona”, ha recordado el presentador.

“Sí, nos liberamos, fuimos nosotros mismos”, ha añadido Cazorla.

El propio jugador del Villarreal ha continuado. “Yo es que ni me llevé el móvil. De hecho, al único que vi con móvil fue a Florentino Pérez, porque estaba siguiendo la final de la ACB entre el Real Madrid y el Barcelona”, cuyo primer partido se disputó en pleno enlace.