CCOO exige a TVE que pida perdón por lo ocurrido en 'MasterChef'

El sindicato CCOO ha exigido a TVE que en el próximo programa de MasterChefse emitan unas disculpas públicas “por el maltrato dado a la concursante Saray Carrillo”.

El organismo se pronuncia así sobre una de las grandes polémicas televisivas de la semana, después de que la concursante se negase a desplumar una perdiz y la presentase ante los jueces como “un pájaro muerto”.

Ante el panorama, el chef Jordi Cruz calificó la preparación como el “peor plato de la historia”. “Que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho, que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho, que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer”, le dijo a la concursante.

Saray Carrillo trató de interrumpir al cocinero, que se enfadó: ”¡No he acabado de hablar y ni se te ocurra abrir la boca! Porque no tienes nada que decir”.