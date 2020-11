Cecilia, noviembre y unas violetas

La última tarde que los vio, la cantante Cecilia (Madrid, 11 de octubre de 1948-Colinas de Trasmonte, 2 de agosto de 1976) leyó las manos a su padres. “Acertó en todo –me cuenta su hermana Teresa–. A mi padre le dijo: Vas a tener una enfermedad que va a cambiar tu vida. En efecto, después de su muerte mi padre sufrió una hemiplejía. Luego le leyó la mano a mi madre. Eres muy generosa, le explicó. Después quiso leérmela a mí pero me dio miedo”.

En aquél verano de 1976, Cecilia era una de las cantantes más populares de España. Apenas siete meses antes había conseguido en Puerto Rico el segundo puesto en el Festival de la OTI con una canción de Juan Carlos Calderón, Amor de medianoche. En realidad, su paso por el certamen había sido una imposición de su grabadora, obsesionada con convertirla en una gran vendedora de discos. “La relación de Eva con la industria no fue buena. Le gustaba inspirarse en Bob Dylan o en Simon and Garfunkel para hacer sus propias canciones pero en CBS le pedían temas comerciales que rompían sus esquemas artísticos. Ella se enfurecía. A veces tiraba el teléfono después de hablar con algún ejecutivo. ¡Estos cabritos!, gritaba. Yo le decía: Oye que en casa somos ocho, no rompas el teléfono que lo necesitamos todos. Es que no puedo más, se desesperaba. Pero mujer, le insistía, ¿por qué no cedes? No, respondía tajante, ante todo soy una autora y tienen que respetarme. Mis canciones so para la posteridad, no son de usar y tirar”.