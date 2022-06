Cecilio G pide perdón por volverse "loco" en el Sónar pero niega que se masturbara ante una chica

“No fue ningún tema de acoso sexual, simplemente estaba donde no me dejaban estar y me volví loco”, ha añadido Cecilio G, en referencia a las acusaciones del sindicato de seguridad privada ADN Sindical, que aseguró que antes de su detención, y fuera del recinto del Sónar, junto a una cafetería, el músico se habría “bajado los pantalones y masturbado delante de una chica”, unos hechos que no han sido confirmados por los Mossos.