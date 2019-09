Celaá sugiere a una periodista que no haga preguntas tras este comentario

Polémico momento el que se ha vivido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros cuando la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha tenido que confrontar una dura pregunta de una periodista.

Todo ha surgido después de que Celaá asegurase, a una pregunta anterior, que “el PSOE sale a ganar las elecciones”. “Aspiramos a gobernar en solitario”, ha afirmado, añadiendo: “buscamos el respaldo de la ciudadanía, salimos a eso”.

Después, ha realizado un análisis de lo que supone la irrupción de Más País, el partido de Íñigo Errejón y ha vuelto a insistir en que los socialistas tienen “muchísimas respuestas que ofertar a la ciudadanía” en las elecciones del 10 de noviembre.

Un par de cuestiones más tarde, la periodista de Libertad DigitalKetty Garat preguntaba lo siguiente: “A tenor de su última respuesta, si usted considera decoroso o adecuado que nos hable usted desde esta mesa del Consejo de Ministros de las intenciones del PSOE. Ha dicho usted que el PSOE sale a ganar, se lo pregunto por las múltiples acusaciones que han hecho otros partidos de la oposición en las anteriores elecciones del 28-A del uso electoralista del Palacio de la Moncloa”.

La pregunta ha dejado a Celaá con cara de sorpresa, mirando para un lado y tragando saliva.

Tras un breve respiro, la ministra Portavoz ha contestado: “Yo creo que es muy subjetivo decir que esto es electoralista. Es decir, la constitución y el sustrato de este Gobierno es el PSOE. Y ustedes me lo preguntan”.

Pero no se ha quedado ahí, sino que ha propuesto la siguiente solución, muy criticada en redes sociales: “Lo que yo planteo o sugiero es que no haya más preguntas en esta sala hasta que no se hagan las elecciones. Porque ante sus preguntas caben dos: una, no contestar, lo que ustedes estimarían como una grosería o falta de información. Otra, no preguntar. No preguntar sobre partidos políticos o no preguntar sobre situaciones políticas. Podemos elegir cualquiera de las dos, pero vamos a acordarla”.

Celaá no considera “que vaya a suscitar una gran afluencia de público decir que el PSOE sale a ganar”. “Más bien lo considero una obviedad”, ha agregado.

Puedes ver el momento completo en este vídeo a partir del minuto 53:20.