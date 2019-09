¿Sentimiento independentista en el Círculo? El presidente matiza que “esto no es sinónimo del concepto independencia, al menos no del que se entiende habitualmente. Hoy un Estado independiente ya no lo es del todo; todos dependemos de alguien, por ejemplo, de Europa, y a la soberanía completa no la tiene, creo, ni Estados Unidos”.

A 600 kilómetros de Barcelona y lejos de la escalada de tensión vivida en Cataluña en los últimos años, en Madrid la situación es bien diferente. “Aquí no ha habido grandes problemas y eso que salimos bastante; bailamos sardanas y formamos ‘castells’ varias veces al año en el Retiro y otros puntos. Muy ocasionalmente llega un patoso y dice algo desagradable, pero no tiene más importancia. Nadie le sigue, nadie le hace caso. Es lo único negativo que hemos vivido. El pueblo de Madrid nos quiere y nosotros a él”.

Cataluña, un año más, una Diada más, en el corazón de Madrid.