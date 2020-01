Celia Flores, hija de Marisol, contesta a quienes la criticaron en los Goya: "La destrucción es innecesaria"

“Tras leer muchos mensajes destructivos en ciertas páginas, debo decir que me aterra el mundo que estamos creando, cuando pasan estas cosas la gente te aconseja, no entres, no digas pero con el corazón en la mano creo que debemos hablar”, ha escrito.

A post shared by C E L I A F L O R E S🌱🍀🌸 (@celiafloresss) on Jan 27, 2020 at 10:09am PST

View this post on Instagram

Flores ha reconocido que no fue su mejor día pero pide respeto: “Te puede gustar o no gustar algo pero la destrucción es innecesaria. Yo no fui a hacer mi música, con músicos en directo desde un lugar tranquila. Gran responsabilidad muchísima tensión, grabado por línea música grabada, micrófono de felpa y sí, mi voz me temblaba y sí, nada de ello justifica que lo hiciera mejor o peor. No era la actuación de mi vida para que me vieran a mí, era un guiño y el paso al premio y lo importante era el premio y madre, no yo”.

“Llevo muchos años luchando por mi camino respetando a todo el mundo y sin hacer daño a nadie. Intentando aprender cada día. Que por 40 segundos cualquier palabra destructiva valga y no haya ningún filtro. Nuestros hijos van a crecer en esta sociedad que estamos creando, me da terror que los fuertes puedan soportarlo pero que los mas sensibles caigan en grandes depresiones y no haya nadie que luche por cambiar esto”, ha añadido.

La artista remata: “Nunca me regaló nadie nada y seguiré luchando toda mi vida con respeto y amor. Que lo que haya arriba nos dé luz a todos para salvar nuestra especie”. Puedes recordar su actuación aquí.