Para ejemplificar lo que supone esa cantidad, en Hablando Claro se apuntó que la Junta presupuesta para Educación algo más de 8.000 millones. “120 millones es el 1,4% de todo el presupuesto de esa Consejería”, resaltaron antes de añadir que las partidas para la educación de personas adultas y formación del profesorado, sumadas, no llegan a los 120 millones de euros que dejarán de recaudarse.

Tras esas palabras, Villalobos ha tomado la palabra visiblemente molesta: “Lo que habéis explicado ahí no tiene sentido y explico por qué. Esos programas, que están en los presupuestos, se realizan. Eso afecta al conjunto de los presupuestos, no a la ayuda del profesorado o a los desempleados”.

“Esto es una idea de intentar buscar 120 millones en el presupuesto. Ese impuesto en el año 23 afectará al conjunto del presupuesto. Pero eso no quiere decir que se vaya a quitar ni el programa de ayuda a las pymes, ni el programa de ayuda al profesorado. Ni muchísimo menos”, ha señalado Villalobos.

Y dicho eso, ha lanzado su frase más polémica: “Eso me parece que ha sido pues algún chaval, becario, que lo ha hecho pensando que sería muy exitoso. Es un poquito de manipulación”.

En ese momento, tanto la presentadora, Lourdes Maldonado , como el tertuliano Javier Aroca han saltado en defensa del equipo del programa. “No hay manipulación, no no, no”, ha garantizado la periodista.

En ese punto, Villalobos ha tratado de defenderse: “Lo único que he querido aclarar es que la desaparición del impuesto de patrimonio no quiere decir que se vaya a quitar el programa de ayudas”. “Pero eso no se ha dicho”, ha subrayado Aroca.