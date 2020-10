Celia Villalobos confiesa qué habría hecho (e Illa no hizo) con el coronavirus en marzo

La expolítica del PP y actual participante de MasterChef Celebrity 5, Celia Villalobos, acudió este lunes a El Hormiguero para inaugurar la semana de invitados en el programa que presenta Pablo Motos.

La que fuera ministra de Sanidad de José María Aznar, que acudió para presentar su libro, La política apasionada, tuvo que valorar a los actuales líderes políticos, entre ellos, al actual representante de esa cartera, Salvador Illa.

″¿Qué te parece el estado de alarma? Parece que nos hayan metido una condena de seis meses”, dijo Motos. Villalobos le contestó que si no es toda la población responsable, “esto no va a ir bien”.

Entonces, la expolítica habló de Illa y reconoció que le da mucha pena: “No me cambiaba ni de coña. Déjate. El día 2 de marzo habría cerrado España entera”.

Villalobos comenzó a desgranar los motivos que, según ella, hicieron que se retrasaran las medidas el pasado mes de marzo: “Le dio vértigo al principio paralizar el país, como no había grandes dramas. Le dio miedo escénico tener que cerrarlo y entonces empezó lo que empezó: los muertos, el miedo y al final el confinamiento terrible”.

“Podemos volver a lo mismo, como no nos demos cuenta los jóvenes y los no tan jóvenes, se ven unas escenas en Twitter y en Instagram, que es donde estoy yo porque en Twitter me han puesto...”, remató.

La exministra ‘popular’ terminó por reconocer que ella no lee las críticas que recibe en Twitter y que es lo que le recomienda hacer a su secretaria de comunicación.

“Me entraba en el despacho y me decía lo que estaban comentando. Le decía que no lo leyera. Eran cosas muy duras como que hay que violarla, matarla, etc”, confesó.

Motos reaccionó sorprendido: ”¿Qué me estás contando?”. “Eso no tiene importancia porque el que se esconde detrás de un nombre falso no tiene lo que hay que tener para exponerse delante de ti”, finalizó Villalobos.