Celia Villalobos cuenta lo que hacía Álvarez de Toledo cuando se cruzaban con ella en el Congreso

Celia Villalobos ha estado este martes en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y de Marta Flich en las tardes de Cuatro, espacio televisivo en el que trabaja como colaboradora.

Desde el magazine de Mediaset han analizado la presentación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo que tuvo lugar este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Después de poner parte del discurso de Álvarez de Toledo —en el que elogió a Isabel Díaz Ayuso, a la que definió como “el gran activo del centro-derecha español”— y cargó contra las palabras de Pablo Casado al hablar de los solistas, ha intervenido de forma vehemente Celia Villalobos.

La exministra de Sanidad ha sido rotunda: “Si yo fuera Ayuso, cariño, ten cuidado quién te apoya, corazón, porque esto es un boomerang. Ayuso di que tú no necesitas el respaldo de esta señora”.

Villalobos ha hecho referencia a una frase concreta de Álvarez de Toledo: “Dice ‘no me van a echar del partido’ si es que, hija mía, no te pueden echar porque los partidos democráticos, el PSOE, el PP, cualquiera, tiene que tener unas normas que se aplican para los militantes, que al final es un Congreso nacional el que te tiene que expulsar y tienes que hacer cosas muy gordísimas, cosa que esta señora no ha hecho aparte de escribir tonterías”.

También ha respondido Villalobos a otra frase de la diputada la todavía diputada del PP en la presentación de su libro. “Hay mucha gente que está en otros partidos que no entiendo por qué estamos en partidos distintos”, dijo Álvarez de Toledo.

“Si fuera Abascal no la cogería ni de coña. Está condenada a ser su propio partido, que lo haga. ¿Tú sabes el trabajito que nos costó que se fuera? Si es que era un horror”, ha explicado.

Lo que nadie esperaba es que, en su réplica, contase lo que hacía Álvarez de Toledo en el Congreso cuando se cruzaba por los pasillos con los miembros de su propio partido: “Pero escucha, que yo la he tenido de compañera en el parlamento y es que no saludaba a nadie te miraba como si fueras... enanitos todos y ella era la diosa. Que no, que no tiene espíritu colectivo, que no tiene espírutu de compartir nada. Que se dedique a escribir”.

Para zanjar el asunto, Villalobos le ha mandando un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Ayuso, huye como de la quema cariño”.