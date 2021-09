Celia Villalobos escucha este comentario sobre el PP en 'Todo es mentira' y se revuelve

Celia Villabos se ha mosqueado este martes en Todo es mentiracon Antonio Castelo por un comentario que mezclaba al Partido Popular con el volcán de La Palma.

La expresidenta del Congreso es tertuliana habitual del programa de Risto Mejide y de Marta Flich en Cuatro y le ha tocado analizar toda la actualidad del drama que están viviendo las personas que viven en La Palma ante el avance de la lava.

Los tertulianos han comentado el paquete de ayudas que el Gobierno ha puesto en marcha para ayudar a los afectados. El Ejecutivo concederá 10,5 millones de euros en ayudas, de los cuales 5,5 millones irán destinados a la compra de 107 viviendas y el resto a la adquisición de enseres de primera necesidad, mediante una “tarjeta-monedero”.

Este primer plan de medidas urgentes contempla la compra de 107 viviendas— de titularidad pública o privada— en La Palma, que deberán estar en condiciones de ser ocupadas con “carácter inmediato” por las familias afectadas o en un plazo compatible con la urgencia a cubrir.

Para la adquisición de enseres de primera necesidad, como frigoríficos o cocinas entre otros, se destinarán un total de 5 millones de euros a los que se podrá optar a través “de un procedimiento de tarjeta-monedero”, según ha adelantado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Sobre esto se ha pronunciado Villalobos, que ha señalado que estas personas “no tienen suelo” y se ha preguntado que dónde van construir: ”¿De dónde van a sacar el suelo? ¿El suelo lo pone quién? ¿Se lo quitamos a un vecino de al lado o cómo lo vamos a resolver?”.

En ese instante ha intervenido Antonio Castelo: “Celia, ¿Quieres que mandemos a varios concejales valencianos del PP para que recalifiquen la lava?”.

Un comentario que no ha gustado nada a la exministra: “No, porque, sabes lo que de te digo, que te los llevas a lo mejor de otra ciudad gobernada por otro y te encuentras con el mismo problema. Yo comprendo que eso te hace mucha gracia pero a mí no me hace ninguna”.