Celia Villalobos, concursante de 'MasterChef Celebrity 5'

“La verdad es que me encanta que hayan querido contar conmigo en el programa, me parece un programa impresionante, dirigido por una gente fantástica con tres chefs como la copa de un pino. Estoy segura de que voy a aprender muchas cosas que no sé: cosas modernas, organizarme en la cocina... Me va a encantar, estoy convencida. Además me apetece muchísimo estar con los compañeros con los que voy a compartir el programa”, ha dicho en unas imágenes grabadas en su casa.

A los minutos de anunciar su confirmación, Celia Villalobos se convertía en trending topic por los comentarios de los seguidores del programa, que se han acordado de momentos como las declaraciones sobre los “huesos de vaca” en la crisis de las vacas locas de 2001, cuando era Ministra de Sanidad y de su polémica imagen jugando al Candy Crush en el Congreso.