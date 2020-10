Celia Villalobos sorprende al dar su (malísima) opinión sobre Santiago Abascal en 'El Hormiguero'

Celia Villalobos ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La expolítica del Partido Popular y ahora concursante de MasterChef Celebrity ha ido al programa de Pablo Motos a presentar su libro.

La exministra de Sanidad de José María Aznar ha ido a Antena 3 a hablar de su libro de memorias La política apasionada en la que hace un repaso por su larga trayectoria política: desde el Gobierno a la oposición pasando por la presidencia del Congreso de los Diputados.

Villalobos, como siempre, no ha dudado en mojarse en cuanto a los líderes políticos actuales de los que no ha hablado del todo bien. La malagueña ha defendido a la vieja política, ha reivindicado un PP de centro y ha aplaudido el discurso de Pablo Casado en la moción de censura de Santiago Abascal.

La expolítica salió del partido después de que Casado llegase al poder y tras formar parte del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, de la que ha dicho que “era su momento”. Sobre el actual líder del PP, Villalobos ha afirmado que todavía no era su momento y ha llegado a decir que le van a salir canas de lo mal que se pasa en la primera línea política.

El presentador le ha preguntado por sus simpatías con los líderes políticos actuales. ”¿Qué opinas de Pedro Sánchez o tampoco es santo de tu devoción?”, ha querido saber Motos.

“Forma parte de lo que te he dicho antes: Pablo, Pedro, Pablito Iglesias, el de Vox, que siempre lo llamo Alborán y no se llama Alborán. Es que como me cae tan mal”, ha asegurado Villalobos sobre el líder de la formación de extrema derecha.

Sobre la corrupción de su partido, la expolítica ha defendido la labor de Mariano Rajoy, del que ha dicho que fue el que lo destapó todo: “Al final lo ha pagado él todo. Pero está muy feliz. A mí un político que lo primero que dice es que todas las mañanas lee el Marca... chapó”.

En otra de las pruebas, donde tenía que colocar un cartel sobre qué haría con cada político, Villalobos no ha querido ponerle ninguno a Abascal, al que le ha pedido “que se moderara un poco, que se relajara y que disfrutara de la vida, que bastantes problemas hay”.