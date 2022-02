La enfermedad de Céline Dion que la ha obligado a apartarse de los escenarios

ALICE CHICHE via AFP via Getty Images Céline Dion en uno de sus conciertos en Canadá como parte de su gira 'Courage' en 2019.

La cantante Céline Dion no pasa por su mejor momento. La intérprete, que puso la banda sonora a películas tan míticas como Titanic (1997), tuvo que cancelar por problemas de salud los conciertos que tenía para los próximos meses de marzo y abril como parte de su Courage Tour, que ya tuvo que ser reagendada por la pandemia.

El comunicado enviado por la artista hace tres semanas hizo saltar todas las alarmas. “Céline Dion ha anunciado que, como su recuperación de un reciente problema de salud continúa, desafortunadamente tiene que cancelar los espectáculos que quedan de la parte estadounidense de su Courage World Tour, previamente reagendada para las fechas comprendidas entre el 9 de marzo y el 22 de abril de 2022”, señalaban en la nota.

En ella contaban que Dion “ha sido tratada de severos y persistentes espasmos musculares que están impidiendo que pueda actuar y su recuperación está durando más de lo que ella esperaba” y que su equipo médico estaba “evaluando y tratando su condición”.

La noticia llegaba apenas tres meses después de que en octubre tuviera que posponer sus conciertos especiales en Las Vegas por motivos de salud.

En sus redes sociales, Dion comparte únicamente imágenes de archivo o con motivo de fechas especiales como el 21º cumpleaños de sus hijos. Llamó la atención un comunicado publicado en enero en el que contaba que “realmente esperaba estar bien para ahora, pero supongo que tengo que ser más paciente y seguir el régimen que mis doctores me han prescrito”.

“Hay un montón que organizar y preparar para nuestros espectáculos, así que tenemos que tomar decisiones hoy que afectarán los planes para los próximos dos meses. Estaré encantada de recuperar mi salud, y que todos pasemos la pandemia, así que no puedo esperar a volver a los escenarios de nuevo”, añadió entonces.

Eso no evitó que unas imágenes publicadas en Paris Match el pasado 19 de enero en las que se veía a las canadiense acompañando a sus hijos al dentista muy desmejorada y con un aspecto que sus fans calificaron como de “extrema delgadez”.

🚨 NOUVELLES PHOTOS@celinedion le 19 janvier 2022 à Henderson près de Las Vegas avec ses jumeaux Nelson & Eddy chez le dentiste. pic.twitter.com/djtfXNfoCu — CelineDionFansFrance (@CDionFansFrance) January 27, 2022

A raíz de estas imágenes, muchos medios apuntaron a que sufría una enfermedad degenerativa o que incluso tenía cáncer, ya que en 2019 en unas fotos de la Semana de la Moda de París su delgadez también hizo saltar las alarmas de sus fans.

Una amiga cercana a Dion ha querido atajar los rumores y ha contado a Le Parisien que “no se trata de cáncer ni Alzheimer, como hemos podido leer”. “Céline tiene desde hace mucho tiempo un problema digestivo, lo que deriva en espasmos musculares y una pérdida de peso. En ella, que no es delgada, se nota. Esta enfermedad no es grave y no necesita una operación, pero requiere un tratamiento largo y un régimen draconiano”, añadió.

También para acallar los rumores, su hermano, Michel Dion, habló sobre la enfermedad de Céline en la televisión canadiense. “No es nada grave. Está bien. Se está recuperando de sus calambres. Hay gente cuidándola. No os preocupéis. Volverá. Eso es seguro”, dijo y dejó abierta la puerta a su regreso en la gira europea el próximo mes de mayo.

Mientras Dion mantiene el silencio y se recupera de su enfermedad, en redes sociales están rescatando algunos de sus temas más icónicos como es It’s All Coming Back to Me Now, que ha dado lugar al que se ha llamado Céline Dion challenge del que han formado parte famosos como María Pombo. En este reto, los participantes fingen ser la cantante cantando con su melena al viento potenciada por un secador.

