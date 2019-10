Céline Sciamma. Retrat en flames

Aquest article també està disponible en castellà.

Quin privilegi anar al cine i veure una pel.lícula que no tan sols regalima seny i sentiment per cada porus, a cada elegant enquadrament, a qualsevol línia del guió, sinó que sacseja estèticament i commou fins al moll dels ossos. Estic parlant de Retrato de una mujer en llamas (França, 2019) de Céline Sciamma, directora a qui vam conèixer per la magnífica Tomboy (França, 2011), però que ja anteriorment havia rodat un altre potent film, Naissance des pieuvres (França, 2007), que no s’ha estrenat aquí i que té alguna concomitància —malgrat la distància geogràfica, temporal i argumental— amb Retrato de una mujer en llamas.

Situada el 1770 a la Bretanya, Marianne (Noémie Merlant) és una pintora contractada per realitzar el retrat d’esposalles d’Héloïse (Adéle Haenel). Una jove a qui acaben de treure del convent (espai on podia llegir, cantar i escoltar música) perquè sa germana ha mort —coses com aquestes passaven aquí no fan tant de temps). Héloïse rebutja un destí que passa pel matrimoni i es nega a posar, per la qual cosa Marianne s’ha de fer passar per dama de companyia i ha de treballar en secret.

Intel.ligència i passió

Segons com es podria dir que és una pel.lícula rara atès que hi passen coses poc habituals tot i ser ben presents i normals al món. Les protagonistes són extremament intel.ligents —concentrades, més que entotsolades—; mostren criteri i decisió (només cal veure a què està disposada Marianne per salvar els estris de pintar o com Héloïse tempta la mar); plantegen sense embuts qüestions literàries i filosòfiques, ¿és el preu de la llibertat la sol.litud?; una de les protagonistes triga més de vint minuts a treure-hi el nas (en aquest cas, els cabells); no somriuen fins al cap de més d’una hora (perquè cal ser almenys dues i cal tenir-ne un motiu). Una pel.lícula trepidant i de moviments de fons tot i que aparentment no hi passi gairebé res.

Música i ritme

Paradoxalment, en una pel.lícula filmada a punta seca —és a dir, sense música—, la música hi és bàsica i fonamental. Tant L’hivern, el quart concert de Les quatre estacions d’Antonio Vivaldi, ¡quina lliçó de música!, com el curt cànon de les bruixes —una salmòdia subjugant— hi són dos protagonistes més. El ritme, per tant, el marca la remor de les ones, els espeternecs del foc, el compàs dels trepigs, les cadències dels alès, l’embat del vent; també l’ordre i disposició de les seqüències, el contrast entre foc i aigua, els canvis de llum, el pas de l’exterior a l’interior i viceversa, la dansa titil.lant, incerta, dels ciris en flama.

Dones que fumen (i llegeixen)

En aquest món de dones en què els homes no es troben a faltar —hi són totalment accessoris, accidentals i impliquen sobretot el perill—, hi neix, poc a poc però inexorable i ineluctable l’amor, i un desig que és gran i creix. Gest a gest, passeig a passeig, pinzellada a pinzellada. Mirada a mirada. Mirades fugisseres, mirades a plom, mirades retornades, mirades greus, mirades interrogadores, mirades rialleres, mirades sostingudes, mirades pletòriques. Paraula rere paraula, concepte rere concepte desgranats en un guió d’una densitat hipnòtica. No és estrany que guanyés el premi al millor guió al passat festival de Cannes —si existís el de millors diàlegs, també l’hauria hagut de guanyar—; de fet, sonava per al premi a millor film. I com que no soc una esgarriacries no diré els referents que Sciamma utilitza per universalitzar l’amor que senten les protagonistes, profund, malgrat que l’expressin tan contingudament i sense cap sentimentalisme.