‘Celtiberia Way’: La Mirada

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. La Chiquita Piconera (1930) 2. La Woman #4 (2017) 3. Julita Cerdá (1926) 4. She´s Like a Rainbow (2018).

Del modernismo, hijo adoptivo del clasicismo del XIX, a la modernidad, hija putativa de las vanguardias del XX, así hayan pasado cien años… hay cosas que no cambian. Hay miradas que no cambian. Y no hay mirada de rey ni papa ni ángel ni demonio, así en El Prado como en la tierra, que comunique más que cualquiera de éstas.

La mirada. Es la mirada.