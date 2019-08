'Celtiberia Way': Lugares no lugares

Arquitectura inasequible y emocionante. Arquitectura efímera, la destinada a ser destruida después de su presentación, tras el breve instante que permanece en pie para representar la idea que venía a transmitir con tan sólo su presencia. Como si de un espacio performativo se tratara. Efímero y memorable. Físico aunque irreal. Un lugar no lugar.

Los edificios, y estos en particular, hablan y nos cuentas cosas. Cada uno de ellos nos cuenta una idea del mundo. Así, o les damos un lugar en el mundo, o los destruimos con todos los honores para dejarlos desaparecer en paz, con el fin de que no se diluya en su propio deterioro la idea que vino a contarnos. Como cualquiera desearía cuando acaba una función. Cualquier función. Aplausos, telón –o fundido a negro- y silencio. Inasequible. Efímero y memorable. Como un sueño. Lugares no lugares.

*El Pabellón Alemán de la exposición Universal de Barcelona de 1929 diseñado por Mies Van Der Rohe fue desmantelado, sus partes metálicas vendidas in situ y el mármol transportado de vuelta a Alemania para ser reutilizado o vendido. (En los años 80 fue construida una réplica en su ubicación actual en Barcelona). El Pabellón de La República en París de 1937 de Josep Lluís Sert, reconstruido en Barcelona, funciona como biblioteca, sala de exposiciones y donde, al visitarlo, puede verse colgada la réplica del Guernica ocupando el lugar donde fue colgado el original, el lugar donde se vio por primera vez en su historia esta obra de Picasso. El Pabellón de España en Bruselas de 1958 de Corrales y Molezún, reconocido con el primer premio de arquitectura en la expo, medalla de oro, compitiendo con el Atomium, hoy símbolo de la ciudad de Bruselas, fue desmontado, trasladado y reconstruido, alterando su configuración inicial, y permanece abandonado y corroído en un rincón del antiguo reciento ferial de Madrid (en la Casa de Campo). El Pabellón de Madrid en la feria Internacional de Libro de Guadalajara, México, de 2017 de Alberto Campo Baeza se donó a la Universidad de Guadalajara, México, con el propósito de instalarlo en el Centro de Artes Escénicas de la UdeG, en Zapopan, frente a la Biblioteca Pública del Estado, con el nombre de Foro de Madrid.

