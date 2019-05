Por momentos llega a parecer que no estás en Roma, pero sólo por momentos. Porque una parte de este espacio está cerrado por las murallas aurelianas , construidas en el siglo III d.C. y de las que hoy se conservan 12 de sus 19 kilómetros originales.

El también llamado cementerio protestante de Roma está construido a los pies de la pirámide Cestia, del año 12 a.C., donde se supone que hay enterramientos de la época, aunque son otros muy posteriores los que llaman la atención del visitante.

Aquí reposan los restos de no católicos fallecidos después de 1738, muchos de ellos artistas, de ahí el sobrenombre de Cementerio de los Poetas. Ese fue el año en que se registró el primer enterramiento de un estudiante inglés —nacionalidad de muchos de los primeros fallecidos— de la Universidad de Oxford. Hasta entonces, los cadáveres de los no católicos fallecidos en Roma eran arrojados al río Tíber ya que no podían enterrarse en un cementerio religioso.

Entre esos no católicos está Ángela, abuela de la periodista Ayanta Barilli y una de las protagonistas de su libro Un mar violeta oscuro (Planeta). Es la escritora quien nos guía hasta aquí y hasta su sepulcro, que visita siempre que pisa su Roma natal. Dice que es un lugar que le da paz y que le parecería bien seguir en un futuro los pasos de su abuela. Barilli podría. Con 4.000 enterramientos, hoy ya no hay espacio para nuevos sepulcros y sólo las personas con familiares enterrados podrían elegirlo.