Conmoción por lo que ha visto una joven en el cementerio de La Almudena de Madrid en plena pandemia

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Entierro en el cementerio de La Almudena de Madrid.

El vídeo de una joven en el cementerio de La Almudena de Madrid en plena pandemia de coronavirus ha conmocionado a muchos en Twitter, donde ha sido compartido por la cuenta @LaRataInfecta.

En el vídeo, grabado este viernes por la mañana, vemos varias tumbas y nichos del cementerio y escuchamos la voz de la joven que relata lo que está viendo.

“He venido a visitar a un primo, a los abuelos y a mi madre y me encuentro con esto”, dice mientras enfoca a un muro lleno de nichos, algunos con flores otros sin nada más que la inscripción.

“Estos nichos hace seis meses no estaban aquí. Ni estos ni estos de aquí arriba”, dice la mujer, claramente emocionada.

“El 90% de las personas que están aquí incineradas han fallecido en el 2020. Digo yo el 90 pero probablemente es el 99% de la gente. Desde marzo, abril, mayo, junio, hasta llegar a julio. Y la gran mayoría son abuelos”, indica.

“Es gente que ha fallecido de coronavirus”, comenta la chica, a quien se le entrecorta la voz de la emoción. “Y todavía hay imbéciles que no van con mascarilla y que se piensan que esto es un juego. Y estos son nuestros abuelos. A lo mejor enseñándoselo así a la gente, los imbéciles de los ‘covidiotas’ entiendan que esto no es un juego, que venir aquí no es divertido y ver esto mucho menos”, añade.