El “blanco de todos los odios” en Madrid es un centro de menores desamparados

“Llamad a la Comunidad de Madrid” y “la dirección nos prohíbe hablar con la prensa” son las únicas declaraciones que se obtienen. José Manuel Íñiguez, delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO) para este centro, explica de dónde viene la reticencia de los trabajadores a hablar con la prensa: “Están hartos, hay muchísima presión sobre ellos, no pueden más”.

A la octava llamada, descuelgan el teléfono en el centro de primera acogida Hortaleza, en el barrio del mismo nombre en Madrid. Un joven que prefiere no identificarse —“qué más da quién sea”— se niega a dar información a El HuffPost al oír que somos un periódico, antes incluso de formular una pregunta.

Pero este “no es un centro de menas [menores extranjeros no acompañados]”, aclara Íñiguez, desmintiendo la etiqueta asociada al lugar desde hace tiempo. “Es un centro de acogida urgente para menores de 18 años —migrantes o no— que necesitan amparo cuando nadie puede ocuparse de ellos”. Dicho de otra manera: quienes acuden al centro son “adolescentes con problemáticas muy complejas”, no un conjunto de siglas que forman la palabra mena: “Son adolescentes, no lo olvidemos; jóvenes en proceso de formación”.

La mayoría viene buscando trabajo, papeles y normalización, explica el delegado, pero los casos varían mucho entre sí. “Algunos jóvenes vienen con problemas psicosociales complejos, desde crisis familiares y trastornos emocionales hasta adicciones al consumo de inhalantes”, cuenta José Manuel Íñiguez. Añade a eso el hacinamiento y “todo lo que viene de fuera” y tendrás “la tormenta perfecta”.

En los últimos meses la situación se ha recrudecido, pero el problema viene de lejos. Íñiguez sitúa el origen “hace cuatro años”, cuando la sobreocupación empezó a hacerse insostenible agravada por “el fenómeno migratorio”. La migración del norte de África no es nueva, pero lo que ha ocurrido en los últimos meses “ha desbordado todos los sistemas”, apunta. “En noviembre había 170 chicos cuando el centro tiene 35 plazas”, denuncia.