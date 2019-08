Cepeda comparte la carta de una profesora a los padres de una fan: "Soy una mala influencia"

El cantante Luis Cepeda, exconcursante de Operación Triunfo, ha compartido en Twitter la carta que una profesora le mandó a los padres de una niña que es fan suya.

En el texto, la docente se muestra preocupada porque la pequeña canta una canción en la que se dice “te quiero disparar”.

Se refiere al tema de Cepeda que se titula de la misma forma y en cuya letra se dice: “Te quiero disparar, todos los besos que no pude darte. Te quiero disparar, cada caricia que no pude hacerte. Me toca ir a buscarte, sacar las fuerzas para ser valiente. Te quiero, te quiero disparar”.

“Pedimos que presten atención a qué canciones escuchan en casa y qué mensajes le dejan a los chicos”, dice la nota.

“Me han pasado la nota de una profe a Oli. La comparto, me ha hecho gracia. Ojalá la profe de Oli se pare a escuchar la canción entera y me pueda mandar una nota a mí”, dice Cepeda en su mensaje.