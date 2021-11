César Carballo: "Cuando la pandemia acabe terminarán mis intervenciones"

Por suerte no. El problema es que ampollas de alcohol no teníamos en farmacia porque es algo muy raro. Las necesitábamos en ese momento y no podíamos esperar, así que tuvimos que improvisar y nos vino al principio esa idea porque los alcohólicos sin dinero usan el alcohol desinfectante. Después, para que no se bebiera eso el paciente, le dijimos a su mujer que comprara un par de botellas. Ese día me enamoré de las urgencias. Fue mi primer paciente, imagínate.

Sí, desde hace tiempo. Siempre me ha gustado mucho la programación. He estudiado para ser programador y me encanta. A veces piensas en que me encantaría dedicarme a esto. También la gestión dentro de la sanidad, ya lo fui en La Paz. Además, a mí cada cuatro o cinco años me gusta cambiar el rol y de ambiente.

Sí, a mí me vienen informes en catalán y no sé. No tiene sentido que en el territorio nacional vengan informes en euskera. No los entiendo y depende la vida del paciente en algunos, hay que tener una historia común nacional. ¿Es tanto pedir esto? En Madrid tenemos cuatro diferentes y sin conexión entre ellas... Esto no puede ser.

Nosotros tenemos un sistema sanitario que era de los mejores del mundo, funcionaba muy bien, era público y universal, etc. Pero hay que invertir y llevamos años de desinversión y en los que lo consideramos un gasto y no una inversión. Si no lo haces te encuentras con lo que nos ha pasado esta pandemia. Si tienes el reactor al 120% de manera normal, cuando te pide un plus no lo aguanta y la primaria se deshace, las residencias no están medicalizadas, los abuelos se mueren solos y esto nos ha pasado porque llevamos muchos años de desinversión sin un Plan General de Sanidad.

Va a haber más casos, eso es evidente. Nos metemos en interiores, hará más frío… La gente piensa que está más protegida al estar vacunadas y es verdad, pero ya no hay casi aforo ni control en los bares o restaurantes. Está claro que habrá aumento de casos, lo que no sabemos es cómo va a repercutir en el sistema sanitario y ahí es donde tendríamos que tener datos en tiempo real y claros de vacunados infectados, hospitalizados, etc. No los tenemos y es una pena.

Sí, soy partidario de airear y levantar todas las alfombras. Hay que saber lo qué ha pasado. En los servicios clínicos hay que hacer sesiones de los fallos. Y lo mismo en la pandemia. Hay que hacerlo sin buscar culpables, una comisión de investigación no busca culpables, busca fallos para aprender para la próxima. Si desconocemos un virus hay que ponerse en lo peor, cómo vas a pensar que no se transmite por el aire, ponte en lo peor. Eso es un error, pero no un error para buscar culpables, es un error para cuando vuelva a pasar se diga hay que hacer esto, esto y esto.

Sí, sí. He sacado un vídeo promoviendo un debate científico entre Corell y Bassat y me llaman de todo, que el karma va a caer sobre mí y mi familia, tic tac y cosas así. Amos García decía que a John Lennon le mató solo un loco, no miles y eso a veces es mejor no pensarlo porque lo piensas y dices, ‘que no haya un loco por ahí que diga que a este me lo cargo’. Otro amigo mío, Julio Mayol, decía que su abuela le comentaba que el que tiene la lengua muy larga tiene que tener la costilla muy dura.

Yo creo que se han vacunado, sí, como tienen que hacer. Es que no entiendo, como si el no vacunarse fuera una idea de derechas. No entiendo, es decir una decisión que yo he tomado, no una enfermedad infectocontagiosa. No hay que irse por la privacidad o te vacunas o no, no hay más. Es una decisión que puede tomar libremente. Si no te vacunas no pasa nada, me parece un error pero no pasa nada. Hay que animar a que la gente se vacuna porque los que no lo han hecho están en riesgo en esta sexta ola.

Yo no lo entiendo. Pensaba que en España éramos diferentes, en Estados Unidos los estados donde dominaba Trump se vacunan mucho menos que donde no. Pensaba que en este país se enterraría el hacha de guerra y se diría que hay que vacunarse, pero resulta que la vacunación sigue siendo carne de política y a mí esto me entristece mucho. Es un error lo cometa el que lo cometa.

Yo no es que quiera. La actualidad te llama o no, no hay más. Yo he escrito un libro, antes estaba haciendo un ensayo clínico con un programa de diabetes, he estado en Gaza… La vida seguirá y cuando la pandemia acabe terminarán mis intervenciones y las de muchísima gente.

¿Qué le parecen estos tres personajes y qué opinión tiene de su gestión?

Pedro Sánchez.

Mala. La gestión sanitaria no ha sido buena. Nos hemos puesto medallas por la vacunación y no sé si se las tendría que haber puesto el Gobierno. Se tendría que haber hecho mejor, se debería haber escogido a gente que supiera de medicina para el Ministerio y no se ha hecho y yo creo que nunca se ha llevado con un consenso de expertos.

Isabel Díaz Ayuso.

En Madrid tampoco me ha parecido buena. Cometió los mismos errores que el Gobierno central al principio. Está para proteger a los ciudadanos y no lo hizo en esa primera ola. Se podría haber hecho más cosas y no se hicieron. Tampoco creo que fuera correcto crear el Zendal, se podría haber fortalecido la sanidad de otra manera. No tomar medidas restrictivas tampoco fue bueno, aunque a nivel político ha salido muy bien. No puede decir que la gente no se infecta en los bares o restaurantes, no lo puede decir un líder político porque no es verdad.

Se ha rodeado de gente que sabe mucho como Zapatero o Armengol. Las últimas decisiones me parecen correctas, igual que del Gobierno algunas a nivel de vacunación o mantener la mascarilla, que ha sido todo un acierto. No es todo blanco o negro, pero creo que es mejorable.

Fernando Simón.

Un desastre, un auténtico desastre. No ha dado una. Para salir a dar los datos sale mi hija. No se ha tomado una decisión correcta. Te puedes equivocar, pero no puedes decir que vas a tener dos o tres casos, que las mascarillas no hacen falta… Son decisiones que afectan a muchas vidas y como jefe responsable del CCAES no puede decir eso, tiene que ser más cauto en lo que dice. El principio de prudencia, que tiene que predominar en una catástrofe, no lo ha hecho y eso es clave. Es un error imperdonable. Te puedes equivocar, yo no digo que no lo hagas, pero no faltando a un principio que es básico como la prudencia.