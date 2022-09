César Carballo cuenta con resignación lo que le pasó con su hija en un restaurante

El urgenciólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha contado que hace unos días salió a comer fuera de casa con sus hijos y cuando dijo que su hija era celíaca le dieron una respuesta que no le gustó nada.

“El otro día fuimos a un restaurante con los niños, al decir que mi hija era celíaca, nos quedamos de piedra cuando nos preguntan: ”¿Pero es muy celíaca o poco celiaca?”. Curiosas las modas, Ayuda esto o no a los celíacos? ¿Qué pensáis?”, ha escrito Carballo preguntando en Twitter a dos grupos de celíacos.

Esto ha propiciado que le lleguen numerosos comentarios de personas que viven o han vivido situaciones similares. “Hay que tener cuidado con los sitios en los que se come. Algunos son muy poco sensibles con el tema. Además la contaminación cruzada con otros alimentos”, le ha contestado una usuaria de Twitter.

“Yo soy intolerante a la lactosa y tengo que estar pendiente cuando tomó café fuera de casa, de que me lo sirvan con leche sin lactosa porque delante de mis narices, he visto como ponen leche normal y me dicen, este sin lactosa.. Increíble”, se ha quejado otra persona.