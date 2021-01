El doctor Carballo estalla contra Fernando Simón y usa la palabra más inesperada para definirle

Durísima la crítica del doctor César Carballo, conocido por sus apariciones televisivas en programas como LaSexta Noche (LaSexta) y Informe Covid y El Programa de AR (Telecinco), contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Precisamente en LaSexta Noche, Carballo ha sido preguntado por el presentador, Iñaki López, sobre las últimas palabras del epidemiólogo y voz del Gobierno durante la pandemia acerca de la cepa británica del coronavirus.

A la vuelta de un vídeo en el que se comparaban declaraciones del experto de hace una semana con las de hace unos días, Carballo ha sido tajante con Simón:

“Simón es el gran negacionista de este país. Es así de claro: no iba a haber infección, tres casos; las mascarillas no hacían falta; luego estamos al límite de la tercera ola; la variante británica va a ser marginal cuando sabemos que ya está aquí”, ha repasado sobre las incongruencias del epidemiólogo.

Carballo ha asegurado que con la variante británica “estamos viendo cargas virales altísimas” y que “no preocuparse de esto nos lleva a esto”.

“El negacionismo de decir, bueno, ya está acabando. ¿Pero cómo que está acabando la tercera ola? ¿En base a qué datos se está acabando? ¿En base a qué datos no hay variante británica? Si no estamos secuenciando. ¿Cómo dice usted que no hay variante británica si no hay datos para decirlo? Es que es muy serio”, ha agregado.

Al final de su alocución, Carballo ha acusado a Simón de “no estar protegiendo al país”.