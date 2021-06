El pique de César Carballo con un diputado de Más Madrid que le criticó por lo que dijo sobre las mascarillas

El doctor César Carballo, conocido por sus intervenciones en programas como La Sexta Noche o El programa de Ana Rosa, participó este jueves en Horizonte, programa presentado por Iker Jiménez en Cuatro.

Horas antes de que Pedro Sánchez anunciase que el próximo 26 de junio dejará de ser obligatoria la mascarilla en espacios abiertos, Carballo aseguró en este programa que no cree que la pandemia esté controlada como para tomar una medida así.

Declaraciones que han sido recogidas por algunos medios de comunicación y a las que ha contestado Javier Padilla, médico de familia y diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

“Personas cuyo capital mediático y profesional depende de que la pandemia no esté controlada advierten de que la pandemia no está controlada. Ya sabíamos que esto pasaría, pero no por advertirlo parece menos lamentable”, ha dicho Padilla sobre Carballo desde su cuenta de Twitter.