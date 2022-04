César Carballo lanza un "aviso a navegantes" para cuando las mascarillas no sean obligatorias

El médico César Carballo. Sergi González

En las últimas horas se ha hecho viral en Twitter un hilo en el que una mujer habla de lo que puede pasar en algunos negocios cuando no sea obligatorio el uso de mascarillas.

Unos tuits que han llegado hasta la cuenta de Twitter del urgenciólogo César Carballo, el mediático doctor que ha saltado a la fama por sus apariciones televisivas durante la pandemia.

El Gobierno de España anunció hace unos días que el próximo 19 de abril dejará de ser obligatorio el uso de mascarilla en interiores y solo habrá que llevarla en el transporte público y en centros sanitarios y sociosanitarios.

En este hilo, la usuaria de Twitter contaba que había ido a un hotel y que le había preguntado a una mujer que trabajaba en la recepción si se iba a dejar la mascarilla cuando ya no fuese obligatoria llevarla.

“La chica de recepción me ha dicho que no sabía, pero que ella con tantos clientes pensaba seguir llevándola”, contó. La jefa, que apareció después, dijo sin dudar que “quitarlas”.

Esto le hizo pensar que habrá muchos jefes que no van a permitir a sus empleados seguir llevando mascarilla cuando ya no sea obligatorio llevarlas. “Sea por el motivo que sea no podemos usar (una vez más) la precariedad laboral y el miedo a perder un puesto de trabajo para presionar a los trabajadores y despojarles de sus derechos”.

Sobre este hilo ha hablado César Carballo en uno términos rotundos: “Curioso. Lean el hilo y aviso a navegantes: si yo me infectase de COVID en el trabajo (fácil demostrar brote entre compañeros) + me obligan a no llevar mascarilla en interior + cojo un COVID severo = prepárense para una buena demanda que seguramente gane”.

En otro tuit en respuesta a una usuaria que le ha dicho que “la valoración de los riesgos asociados al puesto de trabajo es preceptiva en virtud de la LPRL(Ley de Protección de Riesgos Laborales)” y que, por tanto, “si de la valoración se desprende que es necesaria la mascarilla ante los riesgos, la mascarilla sería un EPI como lo son los guantes en determinados puestos”.

“Una cosa es lo que diga la LPRL, otra cosa es que es a lo que se “obliga” a los trabajadores, yo ahora mismo, si trabajo en interiores, no me quitaría la mascarilla, y no pueden obligarme a hacerlo, si hay alguna presión en este sentido, que se atengan a las consecuencias...”, ha señalado Carballo.

