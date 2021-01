El doctor Carballo carga en directo contra una ministra: "Hay que tener poca vergüenza"

El doctor César Carballo, conocido por sus apariciones televisivas en programas como LaSexta Noche (LaSexta) y Informe Covid y El Programa de AR (Telecinco), se ha mostrado muy molesto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por sus últimas declaraciones.

En una entrevista en Onda Cero, Maroto ha asegurado la “Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad”, aunque ha admitido que “el horizonte es difícil de prever”.

Maroto ha aclarado, eso sí, que será “clave” acelerar el proceso de vacunación para que estos viajes nacionales puedan ser una realidad.

Sin embargo, las palabras de la ministra no han gustado nada al médico colaborador de LaSexta Noche, que ha mostrado su enfado con Maroto tras ser preguntado por Iñaki López:

“Hay que tener respeto por la gente. A mí me cabrea mucho, hay que tener poca vergüenza para decir esto. Hay que tener respeto por la gente que no se puede ni despedir la gente que se está muriendo. Yo no sé si es que ven otra realidad, pero vender que esta gestión ha sido un éxito cuando ha sido nefasta... Tenemos los peores datos de Europa en la primera, segunda y tercera ola. No sé qué le ven de bueno a la gestión”.