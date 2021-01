César Carballo se indigna con Fernando Simón y anticipa lo que va a ocurrir a final de enero

El popular médico César Carballo, popular por sus intervenciones en programas como Cuarto Milenio o La Sexta Noche, se ha mostrado indignado con Fernando Simón y ha asegurado en las próximas semanas va a haber un incremento muy fuerte de los contagios en España.

El doctor ha admitido que le preocupa que pueda haber una gran subida de casos si la variante británica comienza a extenderse. “Nosotros esperamos que finales de enero va a ser un momento crítico y vamos a tener todavía mucho aumento de casos”, ha advertido.

Además, Carballo ha asegurado que le preocupa lo que Fernando Simón dijo este lunes “porque esto ya era previsible”. “Ya veníamos anunciando que si no teníamos medidas más drásticas antes de Navidad nos pasaría esto. No es que nos haya pillado de improviso. Se sabía y lo peor es que no se ha hecho nada”, ha criticado.