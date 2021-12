César Carballo se moja y deja clara su opinión sobre que Ayuso mantenga las Campanadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no celebrará ninguna macrofiesta de las previstas para Nochevieja en la región; no obstante, aún mantiene la decisión de celebrar fin de año en la Puerta del Sol con un aforo de 7.000 personas, a pesar de las críticas por parte de otras comunidades.

El doctor César Carballo ha intervenido en el programa de Antena 3 Espejo Público y ha dejado clara su postura sobre la decisión de Madrid de cara a fin de año. “Celebrar el fin de año en la Puerta del Sol me parece una locura con la incidencia que tenemos en Madrid”, sentencia Carballo, quien considera que debería suspenderse como han hecho otras ciudades de España.

“Ahora tienes que decidir cierres con incidencias de 1.300. Que haya camas en los hospitales no significa que no puedas tomar medidas”, considera el doctor, que no está de acuerdo con las decisiones de Madrid y considera que deberían plantear un endurecimiento de las restricciones.

Por otro lado, el Gobierno está estudiando la posibilidad de reducir a 5 días la cuarentena en pacientes positivos y finalmente se llegará a una conclusión esta misma tarde. Carballo considera que esto puede ser “muy arriesgado”, puesto que sería necesario conocer la carga viral de una PCR para poder saber cuál es la infectividad del paciente. “Los pacientes con una PCR por encima de 30 podrían hacer una vida normal”, explica.

En Reino Unido, al sexto día se realizan 2 test de antígenos antes de poder volver al trabajo, pero Carballo ve aquí una clara diferencia con España: “El problema es que los test de antígenos en el Reino Unido son más accesibles. Sí reduciría la cuarentena, pero siempre con un test negativo. Hacerlo sin ningún test es un riesgo”, asegura el doctor.