César Vicente, el ‘chico Almodóvar’ que no se hizo famoso hasta que se emborrachó

A post shared by César Vicente actor (@_ceesarfloyd_) on Sep 16, 2018 at 11:06am PDT

View this post on Instagram

Así empezó todo

Con once años ya estaba subido sobre las tablas, aunque cree que llegó tarde. “Tendría que haber empezado aún más chiquitito”, dice el actor para el que “el cine es muy falso”. “Te preparas tanto el personaje… y luego las cosas no salen como tú imaginabas. El teatro es más directo, no hay vuelta atrás”, dijo en Shangay tras rodar con Almodóvar, quien curiosamente no le impuso demasiado. “Una vez le dije a Pedro ’tú dame caña”, cuenta.

Fue más complicada la escena sin ropa. “Nunca me había grabado desnudo… Pasé frío, tenía que estar echándome agua todo el rato… Y al principio estaba súper acojonao, con tanta gente delante”, aseguró en esa entrevista sobre la primera toma de contacto con la escena. ”Pero luego, palante. Hay mucha gente en un rodaje, pero una vez me quedé desnudo no pensaba en si estaba incómodo. Yo creía que solo se me iba a ver el culo pero se me ve todo. Es una escena muy bonita. Muy natural”, puntualizó en ICON.