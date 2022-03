Ceuta abraza a Pedro Sánchez en una visita histórica con Marruecos de fondo

Con algún cántico de “yo soy español, español español” y muchos de “presidente” pisó suelo africano Sánchez a las 12:05 horas. Sorteó el viento de levante que tantos estragos causa a menudo. No hay aeropuerto, es tan pequeña la ciudad que no hay sitio para construirlo, y el helicóptero llega a Algeciras en siete minutos y en una media hora a Málaga. A diferencia de hace un año esta vez sí se organizó una llegada acorde a tan visita ilustre: la policía montó un importante operativo y los convocados a las puertas del helipuerto eran militantes y simpatizantes socialistas que se habían organizado por Whatsapp. Con grandes pancartas del PSOE, repartidas minutos antes, recibieron a un Sánchez que no tuvo el detalle de salir a píe o al menos saludar a los suyos. Cogió el coche oficial nada más bajarse del helipuerto.

Esperaba a Sánchez a las puertas de la Asamblea Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma . Vive el político del PP el momento más relevante de todo su mandato y eso que lleva ya más de 20 años. Siempre vivió con mayorías absolutas (sumó cuatro consecutivas) hasta la irrupción de Vox en 2019. Ahora gobierna en minoría intentando manejar una situación difícil, representada a la perfección con los duros plenos que cada mes tiene que dirigir . Varias veces ha dicho que no repetirá en 2023, aunque tal y como está Ceuta y su buena onda con Feijóo no habría que descartar una continuidad.

Vivas es un político entregado a su ciudad que no ha dudado en agradecer en más de una ocasión la ayuda de Sánchez a Ceuta en este último año tan difícil. Este miércoles le miraba con ojos de ilusión, de agradecimiento. No tenía Vivas mucha sintonía con Casado. Y Sánchez se lo ha devuelto con este regalo en forma de visita oficial, un gesto histórico con la que Ceuta impulsará su indudable (pero a menudo discutido) sentimiento español. Y es que la visita de un presidente del Gobierno es una rareza. Solo dos lo hicieron en toda la etapa democrática: Adolfo Suárez en 1980 y José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. Pedro Sánchez ya lleva dos, la primera obligada por una situación límite. Ninguno más (en condición de presidente del Gobierno y no como candidato electoral) se atrevió ante la amenaza de Marruecos, que ve en Ceuta una ciudad ocupada. La visita de un representante español siempre ha estado mal vista por el reino alauita. Tanto es así que Ceuta junto a Melilla es el único territorio de España que aún no ha pisado el Rey Felipe. Su padre, Juan Carlos I, lo hizo en 2007 y Marruecos retiró a su embajador de Madrid. Por eso la visita de Sánchez, y más ahora, tiene una especial relevancia en esta ciudad.