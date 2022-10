El CGPJ vuelve a reunirse por los nombramientos al TC bajo la amenaza de dimisión de Lesmes

Luis Vizcaino/Europa Press via Getty Images

Luis Vizcaino/Europa Press via Getty Images

En ello juega un papel clave Lesmes, que está decidido a redoblar esfuerzos para dejar atados los nombramientos al TC antes de materializar su renuncia, tal y como manifestó durante la apertura del año judicial. Entonces avisó de que se iría en “semanas”, no “meses” si no había progresos entre PSOE y PP para renovar el Consejo, aunque matizando que no renunciaría hasta dejar encarrilado el asunto del Tribunal Constitucional.