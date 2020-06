¿Champú o vinagre? Ni uno ni otro ni la frecuencia de lavado influyen en la salud capilar o la calvicie

OleJohny via Getty Images

OleJohny via Getty Images

Los champús actúan de forma externa y, en consecuencia, no tienen capacidad de penetrar el cuero cabelludo. Es más, que lo hicieran sería peligroso. Como ningún champú llega a la raíz, ninguno puede modificar la salud del pelo. Su aspecto sí, pero no su salud.

Dudas frecuentes sobre el cabello

La salud del cabello no se ve influida, en ningún caso, por la frecuencia de lavado ni tampoco por el tipo de champú. Es un tema de estética e higiene, lo mismo que elegir cuándo cambiarse de jersey. Nosotros decidimos cuándo hacerlo, pero la salud de la piel (del cuero cabelludo) no se ve influida por la frecuencia.

Para eliminar la grasa, las abuelas pueden lavarse un día a la semana. Los adolescentes, en cambio, deberán hacerlo mucho más a menudo, sobre todo porque están en un momento hormonalmente explosivo. Los niños, antes de la pubertad, casi no tienen grasa en la cabeza y también se pueden lavar un día a la semana.

Durante la menstruación, las mujeres no necesitarán lavarse la cabeza tan a menudo, porque no producirá tanta grasa.

2. ¿Por qué los champús, las lociones y los suplementos vitamínicos no sirven?

En cuanto a las vitaminas, ya sean de aplicación externa como por vía oral, hay que partir de que una persona sana con una dieta variada no necesita suplementos vitamínicos. Lo que ocurre es que la industria farmacéutica quiere captar a toda la población mundial, no solo a los enfermos, sino también a los sanos.

Los humanos, sin embargo, hemos perdido esta sincronización, porque disponemos de calefacción, abrigos, aires acondicionados y demás reguladores de temperatura que no son siempre iguales y que despistan mucho al organismo. Aún así, mantenemos la tendencia a hacer “mudas” del pelo constantes.

Aprovechemos para aclarar algo fundamental: la caída de cabello y la calvicie son dos cosas radicalmente distintas; uno imagina que porque se cae el pelo se quedará calvo, pero no es así. Hay procesos de calvicie que no implican una mayor caída, sino sencillamente que la raíz no trabaja bien. Si llenamos la ducha o el peine de pelos, seguramente es señal de que estamos muy sanas, porque renuevo mi cabellera de forma eficaz.