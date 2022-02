Chanel desvela qué pasó en el grupo de WhatsApp del Benidorm Fest tras su victoria

Pasan las horas, pero la polémica sigue. Chanel, la ganadora del Benidorm Fest, ha lamentado que su victoria se haya visto empañada por las críticas y ha asegurado que la relación entre los artistas que participaron en el evento es excelente.

En una entrevista en Zapeando, de La Sexta, Chanel ha subrayado que tanto ella como su equipo se habían preparado “super fuerte” para el evento. “Estamos muy contentos con lo que ha pasado encima del escenario y al final todo lo que está pasando... enturbia un poco, pero hay que ser fuerte y enfocarse. Como artista estoy orgullosa de decir: hemos hecho las cosas bien”, ha sentenciado.

Además, ha pedido al público que se fije en “cuánto amor” han llevado dentro todos los participantes. “Aunque sea una competición, ha sido una competición muy sana. No hay más que ver las imágenes en directo. Cada vez que las veo me emociona. Con Rigoberta, por ejemplo, con Paula. Hubo un momento que nos miramos a los ojos y no hubo cabida a palabras, solamente nos miramos, nos cogimos de la mano y fue como... ¡venga! Mucha suerte. Con Tanxugueiras igual”, ha explicado.

“Tenemos un grupo de WhatsApp y he recibido un montón de mensajes de apoyo y de todos, en público y privado. Ha sido una competición super sana y me quedo con eso, con las cosas buenas”, ha zanjado.

Pero lo cierto es que la polémica ha llegado hasta a la arena política y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha esquivado este martes el asunto y ha precisado que el concurso europeo en el que está centrado el Ejecutivo es el Plan de Recuperación.

Así se ha pronunciado Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si creía que se debía investigar la votación final del Benidorm Fest, que dio la victoria a la cantante Chanel, frente a la catalana Rigoberta Bandini y a las gallegas Tanxugueiras.

“El concurso europeo en el que está centrado el Gobierno es el del Plan de Recuperación y el despliegue de los fondos donde por cierto, aquí sí, España es la primera, aunque algunos no quieran verlo”, ha precisado Isabel Rodríguez en referencia a las críticas del PP por el reparto de estos fondos.

Ninguna de las ministras presentes -junto con la portavoz estaban la de Transportes y la de Políticas Sociales-, ha querido decir cuál era su canción favorita, aunque la pregunta ha despertado ciertas risas entre ellas. Solo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha comentado: “Me voy a callar lo que pienso sobre la canción”.