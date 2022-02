Chanel Nº1

Mi primo trabajó en uno de los últimos grandes circos patrios, aquel cuyo dueño, cuando llegaron los años de elefantes flacos y le cortaron la red de las subvenciones, envidioso de los trapecistas, se columpió de una soga. No necesitó redoble para su salto mortal.

La mano era inocente, desde luego; no tanto la bocaza del jefe, que siempre cantaba el número treinta y seis, el de la localidad que ocupaba mi primo disfrazado de espectador.

-¿Y desde cuándo se premia a los mejores y no a los amigos?

Lo del tongo en concursos y competiciones variadas no es, ni mucho menos, un recuerdo de nuestro menesteroso ayer, de apagadas cerilleras, ternos remendados y tabaco de contrabando. Por el contrario, ni la modernidad en la que nadamos a braza, ni la tecnología punta que dominamos como si hubiéramos nacido con teclado incorporado, han logrado acabar con el trapicheo de honores y prebendas.

Pero agradeceríamos que el elegido nos ahorrara el bochorno de verle declarando a la prensa que no se lo esperaba.

Más grave me parece el caso si son instituciones públicas las que permiten el tejemaneje y la tela que se lleva el agraciado sale del presupuesto.

Oficié de jurado en un concurso de cocina auspiciado por un ayuntamiento cuyo nombre callo para parecerme en algo a Cervantes. Tras el agasajo inicial a tan ilustre y excepcional jurado (lo decía el concejal de cultura, no yo), se me insinuó que puntuara al alza a un inspirado que había perpetrado, pásmense, un futbolín ensartando por los ojos acartonadas truchas. Las bolas, no lo recuerdo bien, serían esferificaciones de colorines.