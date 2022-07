Chanel da el pregón del Orgullo en Madrid con un discurso contra la LGTBIfobia digno de 12 puntos

La representante española en Eurovisión ha asegurado que “la mayor suerte” de su vida fue “tener unos padres que siempre me educaron en el amor y en el respeto”, que le enseñaron que “el amor mueve el mundo, que todos somos iguales sin importar nuestra identidad, nuestra orientación o nuestro color de piel”.

Chanel ha explicado que ella desde muy pequeña sufrió racismo y bullying “por parte de personas que, en lugar de comprender y aceptarme tal y como era, me rechazaban”.

“Fueron experiencias que no olvidaré jamás, pero lejos de hundirme me han convertido en una mujer segura de mí misma y de los valores que me han inculcado”, ha señalado la protagonista de SloMo.