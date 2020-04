Chani explica por qué ha dejado 'Al Rojo Vivo': "No estoy dispuesto a ocultar a los muertos y a sus familiares"

El periodista Antonio Pérez Henares, conocido como Chani, sorprendió este lunes con el anuncio de que había comunicado su decisión de abandonarAl Rojo Vivo, el programa que conduce Antonio García Ferreras en laSexta.

Chani, que llevaba desde el nacimiento del espacio, alegó que su abandono se debía “exclusivamente por razones de coherencia y conciencia”. Su renuncia fue publicada en numerosos medios de comunicación por lo sorprendente que fue.

Este martes, viendo la cantidad de reacciones que generó, ha colgado un vídeo de 15 minutos explicando detalladamente el motivo que le llevó a tomar la decisión. Tras agradecer a Ferreras su confianza por haberle llamado desde el principio, ha asegurado que la decisión es “estrictamente personal” y que lo ha hecho por esa “coherencia y dignidad”, aunque sí que ha reconocido que ha pesado mucho el tratamiento mediático a la crisis del coronavirus.

“Ha importado muchísimo lo que se está viviendo en España y cómo algunos medios de comunicación, fundamentalmente televisivos, han actuado al respecto. Creo que lo están haciendo realmente muy mal, porque creo que la labor de los medios es informar y estar al lado de la gente y no ocultando fallos tremendos y dejaciones que pueden ser incluso criminales. Ahora también intentando minimizar y esconder los muertos y la realidad. Por ahí no quiero pasar y no quiero estar”, ha explicado Chani.

El periodista, abrumado por los mensajes recibidos, ha leído un articulo que ha escrito para Europa Press titulado Esconder a los muertos. En el texto recrimina, esa poca atención a las familias de las fallecidos.