Charlene de Mónaco revela estar viviendo el peor momento de su enfermedad

Christopher Furlong via Getty Images Charlene y Alberto de Mónaco.

La esposa del príncipe Alberto está siendo atendida en Sudáfrica, su país natal, y de momento los médicos recomiendan que continúe hospitalizada ahí para seguir sometiéndose a los tratamientos, por lo que no puede regresar a Mónaco.

El Palacio del Principado confirmó hace más de un mes la enfermedad contraída por la exnadadora olímpica de 43 años: “De viaje por el continente africano (...) la Princesa Charlene sufre una infección ORL que no le permite viajar. Lamentablemente, no podrá asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco”.

“Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario [el 1 de julio], lo que es difícil y me entristece. Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil. Él está siendo un apoyo increíble”, relata en el texto la princesa.

En estos duros momentos, la madre de los príncipes Jacques y Gabriella reconoce que se apoya en sus “conversaciones diarias con Alberto y con los niños”, que le ayudan “inmensamente a mantener el ánimo”, aunque los “echa de menos”: “No puedo esperar a reencontrarme con ellos”.