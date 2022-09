‘Charlie y la fábrica de chocolate’ o una trama sonora para una buena historia

El circuito del teatro musical en Madrid está calentito. Se suceden los estrenos apetecibles. Entre ellos Charlie y la fábrica de chocolate en el Espacio Ibercaja Delicias . Para la mayoría será un musical que protagoniza Edu Soto . Para una inmensa minoría, será el musical basado en una peli de Johnny Deep y, si acaso, dirigida por Tim Burton . Y para todos aquellos que les gusta leer, el musical basado en la cautivadora novela para todos los públicos de Roald Dahl sin la que nada de todo lo anterior hubiera sido posible.

Esa característica hace que este musical lo protagonice Charlie Bucket lo que ahora se llamaría un niño en riesgo de exclusión. Perteneciente a esa infancia que crece en la pobreza, a pesar de que sus padres tengan trabajo, como le pasa a la madre de Charlie. Un niño que convive con sus cuatro abuelos en una caravana. Que come verduras vintage, de lo pasadas que están, y al que el gusano incluido le sale gratis. Regalo de la casa, le dice el vendedor ambulante (choco)latino que se la vende.

Un chaval que mira el mundo con fascinación. Y que ante la ausencia de pantallas en su vida, pues no pueden permitírselas, recurre a un lápiz, un cuaderno recuperado del basurero y a su imaginación. Tanto que la tiene bien entrenada. Bien dispuesta para poder disfrutar de la oportunidad que le va a ofrecer la vida.

Pues bien, Charlie será uno de los cinco niños que conseguirán uno de los cinco billetes dorados que le permitirán entrar en esa fábrica y, con un poco de suerte ganar dulces y golosinas para toda la vida. El único pobre llamado a esta mesa no por azar, sino porque una persona se empeña en que también él esté, en igualarlo al resto. Pues los demás a base de pasta, sobre todo la caprichosa e insoportable niña rusa (¡qué inesperada metáfora actual!), han conseguido encontrar su billete dorado al paraíso de la chuche.

Niños ricos, en dinero, que junto a sus familias representan lo peor de nuestra sociedad, todavía. La glotonería, el egoísmo, el yo lo quiero, el yo primero. Modelos que se ofrecen y que les ofrecen sus padres, tíos, profesores y abuelos. Adultos a los que ven fascinados delante del televisor y las pantallas consumiendo las excesivamente almibaradas y azucaradas historias de éxito, dinero, lujo, sexo y traición contra las que no existe una brigada anti-azucar a pesar del daño que están haciendo a la salud.

Aspectos que se resumen y conjugan a la perfección en el número de los Umpa Lumpas, esos personajes tan exóticos que trabajan en la fábrica de Woka. Escena en la que Edu Soto se desata un poquito de la contención que ha mantenido durante toda la función, no muy propia de él y en la que no se le ve cómodo. Claro que la faldita de pajas, al estilo de las tribus africanas, se lo permite. Escena en la que se luce como las cómicas de antes que desparramaban en el número de la vedette payasa y graciosa. Un desatarse, en la contención que tiene que mantener para hacer a Willy Wonka creíble. Algo que él puede y sabe hacer muy bien, como demostró en su personaje de Incendios de Wajdi Mouawad que dirigió Mario Gas.